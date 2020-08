Camionista calabrese “svaligiato” nel pavese: trafugato grosso carico di carni

Brutta disavventura per un 41enne camionista calabrese che nella prima mattinata di sabato scorso, mentre il suo tir era parcheggiato, si è visto svuotare di gran parte del carico, si ritiene da una banda specializzata in furti.

Il mezzo, come dicevamo, era fermo nella zona industriale di Siziano, piccolo centro del pavese, in Lombardia. Verso le quattro del mattino il camionista si è accorto che qualcuno aveva forzato il portellone posteriore del rimorchio, asportando un ingente quantitativo di generi alimentari, in particolare carni surgelate.

Immediata la chiamata al 112 e sul posto è intervenuta una gazzella dei carabinieri della stazione locale che ha constatato l’effrazione del portellone ed il furto. In fase di quantificazione il valore della merce trafugata che, essendo assicurata, dovrà ora essere periziata.