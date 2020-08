Covid. Il bollettino. Altri 4 positivi, due nel reggino e altrettanti nel crotonese

Archiviati gli ultimi sette giorni, caratterizzati da un significativo incremento di contagi, quest’oggi la terza settimana d’agosto, in Calabria, si apre all’insegna del rallentamento dei casi di Covid19 già registrato a partire dalla giornata di ieri (QUI).

Nella nostra regione, nelle ultime 24, sono stati difatti analizzati altri 864 tamponi, per un totale ad oggi di 134.570 test eseguiti e 133.218 negativi, dei quali 4 hanno fatto emergere nuove positività al virus: due nel reggino, relativi ancora al focolaio scaturito da una festa tra giovani, ed altrettanti nel crotonese.

Il complessivo delle persone che finora hanno dovuto far fronte all’infezione da coronavirus, sale dunque a 1.352, 72 dei quali sono soggetti di fuori regione o comunque provenienti da stati esteri, come migranti sbarcati sulle nostre coste. Si incrementa anche il numero dei casi attualmente attivi che oggi sono pertanto 158 (+3 da ieri).

Dopo due giorni senza alcuna novità sul fronte delle guarigioni, le ultime 4 risalgono a venerdì scorso, il consueto bollettino ufficiale, e rispetto a ieri, ne riporta quest’oggi un’altra, nel catanzarese, col bilancio che sale quindi a 1.092 pazienti che finora hanno sconfitto il virus.

Sul lato dei ricoveri, negli ospedali calabresi sono a tuttora assistiti otto pazienti (uno in terapia intensiva), uno in meno da ieri, mentre sono 83 (+4 da ieri) i pazienti attualmente in isolamento domiciliare con sintomi lievi o non manifestando affatto alcun sintono.

Si arriva, infine, e oggi, all’84mo giorno di fila senza che in Calabria, fortunatamente, si registrino decessi per o con il coronavirus, che finora - lo rammentiamo - sono stati 97 in tutto.

LA FOTOGRAFIA DEI TERRITORI

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, dopo 3 giorni, il complessivo dei casi finora registrati è stato di 498 (+0), e così distribuiti: 2 in reparto; 25 in isolamento domiciliare; 437 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, dopo i due casi di ieri e con quelli di oggi, il totale è ora di 338 (+2): 2 in reparto; 44 in isolamento domiciliare; 273 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, da 3 giorni, i contagi annotati nella provincia sono stati in tutto 227 (+0): 3 in reparto; 1 in rianimazione; 4 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, dopo 4 giorni, il totale dei covid finora segnalati sale oggi a 126 (+2): 6 in isolamento domiciliare; 114 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, da 5 giorni, il complessivo delle infezioni è stato di 91 (+0): 4 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 10.360.