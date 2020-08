Referendum, appello per la costituzione di un comitato calabrese per il no

La Federazione dei Verdi, il movimento “È tempo di reagire” e il laboratorio Riformista Calabrese lanciano un appello per costituire un comitato calabrese per il no.

Per le tre forze politiche “oggi c’è un solo modo per resistere al tentativo di modifica studiato per solleticare i più bassi istinti populistici, senza il minimo beneficio per il popolo italiano: votare No al referendum confermativo costituzionale del 21 settembre”.

Da qui l’appello ai democratici calabresi per “la difesa della nostra costituzione e dei suoi principi di rappresentatività e per la costituzione di un comitato calabrese per il no”.