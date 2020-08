Fogna in località Villari, Comune Cariati chiede intervento urgente

L’amministrazione comunale di Cariati chiede un intervento urgente per risolvere i problemi della stazione di sollevamento della rete fognaria comunale di località Villari. Chiede inoltre di provvedere all’eliminazione dell’inconveniente igienico-sanitario causato dalla fuoriuscita sulla strada di enormi quantitativi di liquami; procedere alla successiva bonifica e sanificazione.

È quanto ha ordinato il sindaco Filomena Greco alla ditta affidataria del servizio attraverso l’ordinanza contingibile ed urgente firmata ieri, domenica 16 agosto. Nella stessa ordinanza si dà atto che la reiterata inadempienza ai propri obblighi manutentivi pone a carico della stessa ditta per intero i danni alla salute pubblica che dovessero derivarne, nessuno escluso.

Il fenomeno della fuoriuscita dei liquami si è verificato dal primo pomeriggio di sabato 15 agosto; inconveniente che a tutt’ora persiste. Per l’Area Tecnica comunale e per il Corpo di Polizia Municipale, ognuno per quanto di propria competenza, è stato disposto che adottino atti e azioni per l’ottemperanza dell’ordinanza.