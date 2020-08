Avvocatura regionale, Tribunale del lavoro stoppa la nomina del coordinatore

La nomina del coordinatore dell’avvocatura regionale era illegittima. L’ha stabilito la sezione lavoro del Tribunale di Catanzaro che ha quindi sospeso l'efficacia del decreto 80 del 27 maggio 2020 con cui il presidente della Giunta regionale, Jole Santelli, aveva nominato Maria Maddalena Giungato coordinatrice dell'Avvocatura regionale.

Per il Tribunale la nomina era illegittima dal momento che la Regione non aveva “pubblicato il relativo avviso” e non aveva “motivato né in ordine alla necessità di individuare il professionista cui conferire l'incarico tra soggetti esterni all'amministrazione, né in relazione alla scelta dello specifico soggetto individuato”.

Il Tribunale di Catanzaro ha accolto il ricorso presentato, tra gli altri, dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Catanzaro (con gli avvocati Vincenzo Agosto e Crescenzio Santuori e Bruno e Luigia Ferrò) dall'Unione nazionale avvocati enti pubblici (con gli avvocati Giuseppe Lullo e Maria Grazia Garofalo): i ricorrenti - avevano “lamentato l’illegittimità del decreto, in quanto adottato in assenza di pubblicazione del relativo avviso e senza alcuna motivazione in ordine alla scelta del predetto avvocato, tra l'altro esterno all'Avvocatura regionale”.