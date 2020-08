In Germania mostra dedicata a Crotone

Una veduta di Hamm

Si accorciano le distanze tra Crotone ed Hamm. Grazie al vulcanico Werner Reumke, presidente dell’associazione Martin-Luther-Viertel Verein, la città tedesca ospiterà nell’autunno del 2020 una simpatica mostra intitolata “La Storia”. Ampio risalto sarà dato alla città di Crotone.

Alla base della mostra delle opere artistiche realizzate all’interno di cassette di legno lunghe 35 cm, larghe 30 cm e profonde 11 cm. Le opere devono rappresentare argomenti legati a Crotone. All’interno dovranno contenere vecchie macchine fotografiche fornite dall’associazione tedesca. Alla mostra parteciperanno Francia, Polonia ed altre nazioni. Crotone sarà la città più rappresentata con ben 17 opere. In questi giorni l’associazione sta distribuendo le cassette all’interno delle quali gli artisti realizzeranno la propria opera. Insieme alle cassette il regolamento.

Per ogni partecipante è previsto un rimborso spese. Le opere saranno poi esposte tra le vie del comune di Hamm, in particolare nel quartiere Martin-Luther. Reumke, l’anno scorso è venuto a Crotone e durante un convegno ha spiegato la storia del proprio quartiere, trasformatosi da zona degradata in zona artistica. Un modello da seguire per Crotone. Reumke si è innamorato della città di Pitagora e da qui gli è nata l’idea di chiamare con un nome italiano questa importante mostra: “La Storia”. Le opere degli artisti crotonesi saranno spedite in Germania entro il 5 settembre.