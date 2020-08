Incidente stradale sull’A2 a Sant’Onofrio, due feriti

È di due feriti il bilancio di un altro incidente stradale verificatori oggi lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo. Per cause in corso di accertamento, due veicoli si sono scontrati e altrettante persone sono rimaste ferite, così da essere trasportate in ospedale con un’eliambulanza.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della viabilità regolare, dal momento che il traffico lungo il tratto interessato dal sinistro è bloccato.