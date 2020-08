Ferragosto nero sulle strade calabresi: sei incidenti e sette feriti: l’ultimo ieri sera

Si conclude con un bilancio di ben sei diversi incidenti e sette feriti il weekend di ferragosto sulle strade calabresi. L’ultimo in ordine di tempo quello avvenuto intorno alle 7 di ieri sera e che ha coinvolto una vettura il cui conducente avrebbe perso il controllo andando poi a impattare bruscamente contro il guard rail a bordo carreggiata, che ha trafitto l’auto nella parte anteriore.

Sul posto, la Ex Statale 522 in prossimità dell’incrocio per Parghelia, sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia, in particolare del distaccamento di Ricadi, che hanno recuperato e messo in sicurezza il veicolo. Ferito l’autista, affidato alle cure dei sanitari del 118.

Come accennavamo è questo il sesto sinistro avvenuto nelle 48 ore appena trascorse, il secondo nel solo vibonese, il primo è stato il 15 agosto quando un’auto è finita in un burrone a Cessaniti (QUI).

Bilancio più pesante, invece, quello di domenica con un altro incidente nel coriglianese, in cui è rimasto gravemente ferito un minorenne (QUI), e poi un altro a Lamezia (QUI) e l’ultimo sulla sila, tra il crotonese ed il cosentino, che ha coinvolto una coppia finita in ospedale (QUI).