In escursione col quad finiscono in una scarpata, coppia in ospedale

Una brutta avventura, fortunatamente conclusasi bene, quella vissuta nel pomeriggio di oggi da una coppia di 40enni. I due hanno noleggiato un quad per fare una escursione quando hanno perso il controllo del mezzo finendo in una scarpata adiacente la strada provinciale in prossimità di Villaggio Palumbo.

Trattandosi di una zona di confine tra le province di Cosenza e Crotone, sul posto son state inviate contemporaneamente due squadre dei vigili del fuoco una distaccamento di San Giovanni in Fiore e l’altra da quello di Petilia Policastro.

L’arrivo dei pompieri ha permesso - mettendo in pratica le tecniche SAF, ovvero le speleo alpino fluviali - di recuperare la donna, che era rimasta ferita, e di affidarla ai sanitari del Suem118 per le prime cure e, poi, il trasporto nell’ospedale di Crotone con un’ambulanza.

L’uomo, che era alla guida del quad, era invece già stato recuperato dal 118 e portato in una struttura ospedaliera di Catanzaro ma con l’elisoccorso. Sul posto anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza.