Covid. Il bollettino. Frenata senza fermata: tre nuovi positivi, due da ‘focolaio’ noto

Poco più di una sessantina di nuovi casi di Covid, oltre ottanta dall’inizio del mese. Gli attualmente positivi saliti dai 100 di domenica scorsa a oltre 150 di quest’oggi.

Solo sei pazienti guariti negli ultimi sette giorni. Un degente entrato in terapia intensiva appena tre giorni fa dopo settimane in cui il reparto è stato completamente vuoto.

Il bilancio di questa seconda settimana d’agosto - come abbiamo d’altronde già evidenziato ieri (QUI), è stato evidentemente uno dei “peggiori” che si ricordino, almeno dal maggio scorso, ovvero quando ancora si era nelle fasi “acute” ma sebbene quasi “conclusive” di una lunga emergenza epidemiologica.

Una bilancio che, quest’oggi, segna una frenata ma che non si arresta: nelle ultime 24 ore i laboratori delle Asp calabresi hanno “setacciato” 1.676 tamponi (133.706 il complessivo dei test effettuati in Calabria, 132.358 dal risultato negativo), dei quali tre hanno restituito nuovi casi di infezione: due nel reggino, e riferiti di nuovo al “focolaio” ormai noto dopo della festa tra giovani, ed un altro nel catanzarese, ma si tratta di un soggetto di fuori regione.

Il totale dei contagi segnalati fino ad ora nella nostra regione, pertanto, sale a 1.348 (+3) mentre quello dei cosiddetti attualmente attivi è oggi di 155.

Continua a rimanere fermo, per il secondo giorno consecutivo, anche il numero dei guariti. Nessun caso viene riportato dal consueto bollettino ufficiale e bilancio complessivo bloccato dunque a 1.091 degenti che hanno fin qui superato il virus.

Negli ospedali regionali, intanto, restano ricoverati nove pazienti (uno in terapia intensiva) mentre 79 degenti (+1 da ieri) sono invece in isolamento domiciliare.

Infine, si tocca quest’oggi l’83mo giorno consecutivo senza che in Calabria si siano registrati nuovi decessi per o con il Covid, finora le vittime sono state in tutto 97.

I CASI NELLE PROVINCE

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, dopo l’ultimo caso di ieri, il totale dei contagi finora segnalati è di 498 (+0), e così distribuiti: 2 in reparto; 25 in isolamento domiciliare; 437 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, anche qui dopo un ultimo positivo, ieri, e quelli di oggi, il complessivo è di 336 (+2): 2 in reparto; 42 in isolamento domiciliare; 273 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, dopo i 2 casi di ieri, i covid sono stati in tutto 227 (+0): 4 in reparto; 1 in rianimazione; 4 in isolamento domiciliare; 185 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, da 4 giorni, ed esclusi i casi dei migranti del Cara, il complessivo dei contagi è stato di 124 (+0): 4 in isolamento domiciliare; 114 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, ed anche qui da 4 giorni, il totale rimane ancora a 91 (+0): 4 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 11.414.