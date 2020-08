Lamezia. Perde il controllo dell’auto, si cappotta ma rimane illesa

Ancora un incidente, questa domenica 16 agosto, sulle strade calabresi. Questa volta i Vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme sono stati chiamati ad intervenire in via Cappelli (lungo la SP 99) nella frazione S. Eufemia Vetere.

Il sinistro ha coinvolto una sola auto, una Fiat Panda che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo ed ha finito per ribaltarsi sulla sede stradale.

A bordo c’era la sola conducente, una ragazza che è uscita da sola dall'abitacolo e poi è stata affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso.

I pompieri hanno invece messo in sicurezza il veicolo e la zona interessata. Sul posto anche la polizia locale per gli adempimenti di competenza mentre si sono registrati, inevitabilmente, dei disagi per la viabilità col transito consentito momentaneamente su unica corsia.