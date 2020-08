Incidente sulla 106 a Corigliano Rossano, grave centauro

Verserebbe in gravi condizioni nell’ospedale Annunziata di Cosenza il centauro rimasto ferito in un incidente stradale sulla statale 106 nei pressi del bivio di contrada Momena. Questa notte dopo le due, una moto e un’auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate e la Fiat 600 con a bordo due persone si è ribaltata sul fianco.

Le due persone all’interno dell’auto sono state estratte dai vigili del fuoco di Rossano e poi affidate per le prime cure ai sanitari del 118, mentre il centauro è stato trasportato prima al Giannettasio di Rossano e poi d’urgenza all’Annunziata di Cosenza.