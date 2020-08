Ferragosto tra pic-nic e grigliate all’aperto. Coldiretti: “Fuori casa 27,4 milioni italiani”

Weekend di Ferragosto fuori casa per 27, 4 milioni di italiani. Secondo il bilancio della Coldiretti sono state centinaia le persone che hanno trascorso il fine settimana al mare, in montagna o in campagna, o che hanno passato una giornata in giro. Secondo l’associazione di categoria i protagonisti del 15 agosto sono stati i picnic e le grigliate all’aperto, anche se circa 400mila persone hanno deciso di passare il pranzo intorno a una tavola di agriturismi e ristoranti.

Secondo la Coldiretti l’assenza dei turisti stranieri ha pesato sulle casse delle strutture e dei ristoranti, e in particolare nelle città d’arte dove “gli stranieri prestano attenzione alla qualità dell’alimentazione per la quale destinano una quota elevata della spesa durante la vacanza. La maggioranza dei turisti italiani in viaggio – continua la Coldiretti – ha scelto di riaprire le seconde case o di alloggiare in quelle di parenti e amici o in affitto, ma nella classifica delle preferenze ci sono nell’ordine anche campeggi, con i camper molto gettonati, mentre sono in sofferenza gli alberghi”.

Per la Coldiretti segnali positivi sono stati registrati nelle aziende agrituristiche, scelte da oltre 24mila italiani. I turisti hanno potuto usufruire di circa “253mila posti letto e quasi 442 mila posti a tavola che, spesso situate in zone isolate della campagna in strutture familiari con un numero contenuto di posti letto e a tavola e con ampi spazi all’aperto, sono forse i luoghi dove è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza, secondo Terranostra e Campagna Amica”.

Nell’estate 2020 la scelta di Ferragosto degli italiani è ricaduta sulle spiagge, anche se la montagna ha registrato decine di turisti in più. È cresciuto inoltre “il turismo di prossimità con la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori nelle campagne italiane, in alternativa alle destinazioni turistiche più battute, mentre crollano le presenze nelle città tradizionalmente visitate in questi giorni dai turisti stranieri”.