Incidente a Reggio, trasportati in ospedale padre e figlio

Sono due le persone rimaste ferite in un incidente stradale a Reggio Calabria. Nel primo pomeriggio di ieri, un uomo, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo su cui stava viaggiando e ha impattato contro un palo a bordo strada in località Tre Aie.

Sul posto due pattuglie di pronto intervento della polizia locale di Reggio Calabria per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. L'uomo di 59 anni ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato d'urgenza al Gom, così come il figlio che viaggiava sul mezzo.