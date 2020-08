Covid. Il bollettino. Altri 10 casi (58 da lunedì): 6 sono migranti o di fuori regione

Penultimo giorno, questo sabato 15 di agosto, di una seconda settimana “nera” sul fronte dell’epidemia che negli ultimi sei di giorni ha registrato un netto avanzamento dei casi di Covid19 nella nostra regione, con dati più o memo simili, se non superiori, a periodi più “caldi” del contagio, quelli di maggio scorso in particolare.

Un bilancio, quest’ultimo, che, stando ai freddi numeri, conta una sessantina di nuove positività al virus (58 esattamente, una ottantina se si somma dal primo del mese) - colpa anche di alcuni piccoli “focolai” - con una media di quasi 8 nuove infezioni quotidiane, a cui si contrappone un basso numero di guarigioni intervenute nello stesso periodo: appena 6.

Una fase, questa, che quest’oggi non accenna a fermarsi, anzi: nelle ultime 24 ore sono stati difatti 1.487 i tamponi analizzati su sospetti covid nella nostra regione (per un totale, al momento, di 132.030 test effettuati, 130.685 dal risultato negativo) e dei quali 10 hanno confermato altrettanti nuovi casi di infezione.

Quattro sono stati rilevati dal laboratorio dell’AO di Cosenza, e sono tre di fuori regione e uno del luogo; cinque son stati invece segnalati dall’AO di Catanzaro, e sono tre migranti ospiti del Cara Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto, nel crotonese, e altri due del posto così come un altro caso singolo riscontrato nel reggino.

Ad oggi, quindi, il complessivo delle persone che hanno contratto il virus in Calabria sale a 1.345, mentre gli attivi sono ora ed esattamente 152 (+10 da ieri).

Dopo le quattro guarigioni annotate appena ieri (QUI), si ferma di nuovo, in questo sabato, il numero di quanti hanno fin qui “sconfitto” il virus: finora sono stati 1.091.

Quanto ai ricoveri, negli ospedali regionali sono attualmente assistiti sette pazienti (come ieri), uno dei quali si trova in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare si trovano ad oggi 78 pazienti (+3 da ieri).

Infine, non si può non rammentare che sono con oggi 82 i giorni consecutivi senza che in Calabria si siano registrati nuovi decessi per o con il Covid, finora le vittime sono state in tutto 97.

LA SITUAZIONE SUI TERRITORI

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, dopo due giorni, il complessivo dei postivi fin qui accertati sale a 498 (+1), e così distribuiti: 1 in reparto; 26 in isolamento domiciliare; 437 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, dopo i ben 15 casi di ieri, il totale dei contagi cresce ancora oggi a 334 (+1): 2 in reparto; 40 in isolamento domiciliare; 273 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, dopo i 2 casi di ieri, i covid sono ora ed in tutto 227 (+2): 4 in reparto; 1 in rianimazione; 4 in isolamento domiciliare; 185 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, da 3 giorni, ed esclusi i tre migranti del Cara, il bilancio delle infezioni è di 124 (+0): 4 in isolamento domiciliare; 114 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, ed anche qui da 3 giorni, il totale è stato di 91 (+0): 4 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 17.129.