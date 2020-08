Covid. Il bollettino. 19 nuovi positivi in 24 ore, guariti quattro pazienti

Il brusco aumento in Calabria dei casi di Covid-19, 12 nella sola giornata di ieri (QUI) (ben 29 da inizio settimana), a cui si sono aggiunti nelle ore successive quelli del “focolaio” comunicato dal Gom nella serata successiva, con altri 9 contagiati nell’ospedale reggino (QUI), non può che destare se non proprio timore quantomeno una maggiore consapevolezza sull’esigenza di rispettare ancora più compiutamente le basilari norme di distanziamento sociale e di prevenzione.

Un convincimento, questo, che si conferma soprattutto dopo la pubblicazione del consueto bollettino ufficiale di oggi, venerdì 14 agosto, che riporta nostro malgrado altri 19 nuovi casi.

Tra questi sono compresi ovviamente quelli già riferiti ieri del Gom (QUI), quattro dei quali sono degli operatori sanitari dell’ospedale reggino e sei che non sono riconducibili a focolai noti, mentre i restanti sono riconducibili alla festa tra giovani di qualche giorno fa.

Altri due positivi sono stati invece accertati nel catanzarese e altrettanti riferiti a persone di fuori regione (che al momento sono state in tutto 63).

Sale quindi il valore complessivo dei contagi finora registrati, a 1.335 (+19), con il bilancio degli attualmente postivi che arriva ora a 142 (+15 da ieri).

Nelle ultime 24 ore sono proseguiti difatti i tamponi eseguiti su sospetti Covid: tra ieri ed oggi ne sono stati processati altri 1.184, 130.543 dall’inizio dell’epidemia e dei quali 129.208 dal riscontro negativo.

Dopo tre giorni consecutivi, invece, in cui nella nostra regione non si annotavano nuove guarigioni, quest’oggi il bollettino ne riporta 4, tre nel reggino ed uno nel catanzarese, col complessivo di quanti hanno al momento superato il virus che sale così a 1.091 pazienti.

Nel frattempo negli ospedali calabresi sono ricoverati ancora sette pazienti (come ieri), uno dei quali nella terapia intensiva, mentre quelli in isolamento domiciliare (con sintomi lievi o asintomatici) sono 75 (+13 da ieri).

Sono trascorsi infine 81 giorni dall’ultimo decesso avvenuto nella nostra regione: in tutto le vittime per o con il coronavirus sono state 97.

I CASI NELLE PROVINCE

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, dopo l’ultimo caso di ieri, il totale dei postivi accertati è di 497 (+0), e così distribuiti: 1 in reparto; 25 in isolamento domiciliare; 437 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, anche qui dopo gli ultimi quattro di ieri e con quelli di oggi, il totale dei contagi sale a 333 (+15): 1 in reparto; 40 in isolamento domiciliare; 273 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, dopo i due casi di ieri ed i nuovi di ora, i covid arrivano in tutto a 225 (+2): 4 in reparto; 1 in rianimazione; 2 in isolamento domiciliare; 185 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, dopo i due casi di ieri, le infezioni sono state nel complesso 124 (+0): 4 in isolamento domiciliare; 114 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, dopo il nuovo caso di ieri, il totale è di 91 (+0): 4 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 35.981.

Nei ricoveri segnalati nell’Ospedale di Catanzaro, quattro sono nel reparto di Malattie Infettive; due provengono dalla provincia di Vibo Valentia, di cui una è ricoverata in malattie infettive, successivamente al parto cesareo; uno proviene da fuori regione, mentre un altro è stato trasferito al reparto di rianimazione dell’AOU.