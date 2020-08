Calcio a 5, agosto di lavoro per la società Pirossigeno Città di Cosenza

Il direttore sportivo della Pirossigeno Città di Cosenza, Rocco Bossio, può godersi qualche ora di vacanza in questo caldo ferragosto. La squadra è di fatto completata e un paio di giorni di risposo sono ampiamente meritati. “Sono stati cinquanta giorni di lavoro intenso, senza sosta ma molto gratificante. Tutti gli obiettivi di mercato , concordati con mister Tuoto, sono stati raggiunti e tutte le trattative andate a buon fine.” Soddisfatto Bossio e non poteva essere altrimenti. Ha dimostrato di avere la stoffa giusta per questo importante incarico e il lavoro svoltone è la riprova. La parola ora passa al campo che è il giudice unico. Gli allenamenti della squadra inizieranno il primi di settembre nel palazzetto di via Popilia che è la “casa” della Pirossigeno Città di Cosenza.

Chi, invece, non riposa mai è il Team Manager Eugenio Marasco. Fa parte del suo carattere oltre che del suo importante ruolo. Tutto il lavoro di programmazione, di grafica societaria, di abbigliamento tecnico e non sta procedendo alla grande. Intanto ha concluso l’allestimento del pullman che porterà la squadra nelle trasferte, una vera sciccheria che riflette quanto la società tenga all’immagine che porterà in giro. A giorni sarà sarà presentato alla città. Ma anche sul fronte del marketing Marasco sta lavorando sodo. Coordinato dal duo Fuoco-Piro, Marasco sta portando avanti alcune importante trattative con aziende disposte a seguire e sponsorizzare la Pirossigeno Città di Cosenza in questo campionato di serie A2. Un agosto di lavoro che darà i suoi frutti per la bella riuscita della importante stagione di Cosenza nel calcio a 5.

A capo di ogni operazione ovviamente c’è il DG Ettore David che di tutto questo lavoro è il motore e la benzina che fa muovere la macchina societaria. Da lui passano tutte le scelte che si fanno per via della grande professionalità e della tanta esperienza nel mondo calcistico.