Detenzione di cocaina e marijuana, arrestati due crotonesi

Due crotonesi di 49 e 22 anni (S.G. e M.R. le loro iniziali) sono finiti in arresto, ieri sera, dopo esser stati travati in possesso di un notevole quantitativo di droga.

Entrambi sono stati fermati e controllati dagli uomini della Squadra Mobile che hanno anche perquisito le loro abitazioni che ha ritrovando e sequestrando circa 60 grammi di cocaina e poco meno di mezzo chilo di marijuana dal primo, e poco più di un etto di marijuana dal secondo. Il tutto era perfettamente conservato e diviso in buste termosaldate.

Incensurati, i due sono stati così accompagnati in Questura e dichiarati, di conseguenza, in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.

Per il 49enne si sono spalancate le porte del carcere mentre per il 22enne sono scattati i domiciliari in attesa di essere entrambi giudicati per direttissima.