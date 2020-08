Ferragosto atipico a Catanzaro, chiuse discoteche e isola pedonale del quartiere Lido

Abramo durante la Convention

Ferragosto atipico a Catanzaro dove il sindaco, Sergio Abramo, ha emesso un’ordinanza urgente con la quale ha disposto la chiusura di tutte le attività di intrattenimento musicale, danzante e di spettacolo – discoteche, concerti e teatro dal vivo compresi – attive sul territorio comunale.

Il provvedimento, preso a seguito della notizia della positività al coronavirus di un giovane che aveva frequentato una discoteca e diversi locali a Soverato, impone inoltre la chiusura di tutte le aree giochi della città e sospende l’isola pedonale di via Nicea, nel quartiere Lido.

L’obiettivo, come spiegato dal primi cittadino, serve per evitare assembramenti in vista del Ferragosto e “diminuire le possibilità di contagio. È comunque possibile continuare a frequentare gli stabilimenti balneari, gli esercizi di ristorazione, i bar e i pub, ma raccomando il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento e l’utilizzo delle mascherine seguendo le linee guida diramate dalla Regione guidata da Jole Santelli”.