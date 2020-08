Perde il controllo dell’ape e si ribalta. Ferito conducente

Ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato lungo la strada provinciale 150 tra i comuni di Cardinale e Simbario. Il conducente, un uomo anziano, è rimasto incastrato nell’abitacolo del suo Ape Piaggio e per questo motivo sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro, dal distaccamento di Chiaravalle Centrale.

I pompiero lo hanno così estratto e poi affidato alle cure del personale sanitario del Suem 118 e il successivo trasporto in ospedale.

Sul luogo anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito, e il soccorso stradale per il recupero del mezzo e il ripristino della viabilità.

Al termine dell'intervento, la stessa squadra dei vigili è stata poi inviata dalla Sala Operativa in via Filangeri, nel comune di Chiaravalle Centrale per soccorrere una persona.

Una donna, colta da malore è infatti caduta all'interno della propria abitazione. I pomoieri sono entrati nell'appartamento e hanno prestato il primo soccorso, in attesa del 118 che, arrivato, ha trasportato la donna anche lei in ospedale.