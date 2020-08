Covid. Il bollettino. Un’altra brusca impennata: 12 nuovi casi, nessuna provincia “immune”

Il balzo di 34 nuovi casi di infezione registrati nei soli ultimi dieci giorni - una media aritmetica di poco meno di 3 nuovi positivi e mezzo ogni giorno - che ha portato tra l’altro ed anche all’emissione di una nuova ordinanza “restrittiva” della governatrice Santelli (QUI), pare oggi non voler affatto rallentare, anzi non lasciando “respirare”, almeno in quest’ultime 24 ore, la Calabria.

I 1.165 tamponi eseguiti tra ieri ed oggi (che fanno salire al momento il totale dei test fin qui processati a 129.359, 128.043 dal risultato negativo), ci restituiscono difatti altri 12 nuovi casi di coronavirus, non lasciando immune nessuna delle cinque province.

Quattro sono infatti i positivi accertati nel reggino, altri due ciascuno nel catanzarese e crotonese, uno ciascuno nel cosentino e vibonese ed altri due, infine, sono riferiti a persone provenienti da un’altra regione o stato estero (quest’ultimi sono ad oggi 63).

Anche il numero degli attualmente attivi, di conseguenza, sale quest’oggi a 127 (+10 da ieri), considerando che dopo tre giorni di “silenzio”, in Calabria, si torna anche a guarire: altri due pazienti hanno difatti superato il virus nel reggino. Fino ad oggi i guariti sono stati in tutto 1.087.

Quanto al fronte ospedaliero, nei nosocomi sono al momento ricoverati, ed ancora, sette pazienti (come ieri). Sono invece 62 (+8 da ieri) quelli in isolamento domiciliare con sintomi lievi o del tutto asintomatici.

È questo ed infine l’80mo giorno consecutivo senza più vittime in regione, i decessi sono stati complessivamente 97.

I POSITIVI NEI TERRITORI

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, dopo l’ultimo caso di ieri e con quello di oggi, il totale dei contagi accertati è di 496 (+1), e così distribuiti: 1 in reparto; 25 in isolamento domiciliare; 437 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, anche qui dopo gli ultimi registrati, il complessivo sale oggi a 318 (+4): 2 in reparto; 27 in isolamento domiciliare; 270 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, dopo 5 giorni, i casi segnalati arrivano ora e in tutto a 223 (+2): 4 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 184 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, dopo 6 giorni, i covid nel complesso toccano i 124 (+2): 4 in isolamento domiciliare; 114 guariti; 6 deceduti

Nel vibonese, infine, dopo 5 giorni, il totale delle infezioni sale a 91 (+1): 4 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 9.624.