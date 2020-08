Test Covid, allestite nel catanzarese due tende pre triage per tamponi

La Protezione civile ha deciso di montare due tende per il pre triage davanti la sede locale dell’Asp di Catanzaro, nel quartiere Ludo, e davanti al palazzetto dello sport di Soverato. Serviranno per fare i tamponi in piena sicurezza a coloro che intendono sottoporsi allo screening.

Decisione assunta dai commissari dell'Azienda sanitaria provinciale, per evitare che gli ospedali vengano intasati, dopo la notizia della positività al Coronavirus di un ragazzo che, prima di essere ricoverato nel corso dello scorso weekend, ha avuto accesso a due discoteche nella cittadina jonica in due giorni differenti.

Il commissario dell’Asp di Catanzaro, Luisa Latella, ha inoltre raddoppiato il numero delle ore di operatività del laboratorio di microbiologia di Lamezia Terme, che farà tutti i tamponi dell'Asp.