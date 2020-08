‘Ndrangheta, operazione Imponimento: altri arresti, ecco tutti gli indagati

Nuovi arresti sono scattati nelle scorse ore nell’ambito dell’operazione Imponimento (QUI) che lo scorso 21 luglio ha inferto un colpo durissimo alla cosca Anello di Filadelfia, colpendo presunti affiliati e faccendieri su tutto il territorio vibonese e non soltanto (QUI).



I militari del Gico della Guardia di finanza di Catanzaro stanno eseguendo altri arresti emessi dal gip Giulio De Gregorio, su richiesta della Procura della Repubblica guidata da Nicola Gratteri.

Per le 75 persone interessate (64 in carcere e 11 ai domiciliari, tra cui il presunto capo cosca Rocco Anello che non era stato attinto dal fermo in quanto già detenuto) si tratta, in maggior parte, della convalida del fermo ed a cui si sono aggiunti altri: Fabio Schicchi, Giuseppe Fortuna, Romeo Ielapi, Vincenzo Renda e Giuseppe Rondinelli, quest’ultimo ai domiciliari.

GLI ARRESTI

Pertanto, si trovano ora detenuti in carcere: Antonio Anania, 39 anni; Francescantonio Anello, 31 anni; Giovanni Anello, 31 anni; Rocco Anello, 59 anni; Rocco Anello, 29 anni; Anello Tommaso, 56 anni; Antonio Attisani, 25 anni; Vincenzo Barba, 68 anni; Giuseppe Barbieri, 47 anni; Nazzareno Bellissimo, 38 anni; Luca Belsito, 30 anni; Giovanni Bevilacqua, 68 anni; Domenico Bonavota, 41 anni.

Ed ancora: Domenico Bretti, 50 anni; Francesco Caridà, 52 anni; Filippo Catania, 69 anni; Antonio Cerra, 28 anni; Francesco Conidi, 30 anni; Giuseppe Costantino, 36 anni; Alfredo Cracolici, 34 anni; Domenico Cracolici, 38 anni; Antonio Dastoli, 46 anni; Giuseppe De Luca, 50 anni;i Vincenzo De Nis, 38 anni; Antonio Facciolo, 61 anni; Giuseppe Fortuna, 43 anni; Giuseppe Fortuna, 57 anni.

Giuseppe Fruci, 51 anni; Vincenzino Fruci, 44 anni; Angelo Galati, 35 anni; Antonio Luciano Galati, 24 anni; Marco Galati, 54 anni; Massimo Gugliotta, 41 anni; Ariosto Guzzo, 38 anni; Francesco Iannazzo, 40 anni; Pierdomenico Iannazzo, 41 anni; Romeo Ielapi, 48 anni; Mario Iozzo, 61 anni; Domenico Lo Bianco, 58 anni; Paolino Lo Bianco, 57 anni; Teodoro Mancari, 26 anni.

Carmelo Masdea, 53 anni; Fiore Francesco Masdea,60 anni; Giovanni Mastrandrea, 36 anni; Antonio Mazzotta, 23 anni; Giacomo Michienzi, 47 anni; Maurizio Michienzi, 49 anni; Stefano Montauro, 27 anni; Nicola Antonio Monteleone, 40 anni; Francesco Notaris, 50 anni; Alfredo Papa, 62 anni; Francesco Perugino, 60 anni; Domenico Salvatore Polito, 56 anni; Daniele Prestanicola, 38 anni; Rosario Pugliese, 54 anni; Pasquale Rondinelli, 40 anni; Vincenzo Rondinelli, 42 anni; Gaetano Ruscio, 36 anni; Fabio Schicchi, 51 anni; Francescantonio Tedesco, 52 anni; Antonio Mario Tripodi, 56 anni; Domenico Tripodi, 53 anni; Sante Tripodi, 47 anni; Salvatore Zungri, 56 anni;

Ai domiciliari si trovano invece: Domenico Fraone, 49 anni; Giuseppe Galati, 47 anni; Giovanni Giardino (inteso “Giancarlo”), 48 anni; Rocco Polito, 45 anni; Filippo Ruggiero, 63 anni; Simone Catanzaro, 38 anni; Emanuele Stillitani, 65 anni; Francescantonio Stillitani, 67 anni; Francesco Antonello Trovato, 34 anni; Giuseppe Rondinelli, 71 anni.