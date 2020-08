Sui social: “Sono positivo, fatevi il tampone”. Sindaco chiude locali a Soverato

I post su Instragram

“Sono positivo al Covid-19, chiunque sia stato in contatto con me negli ultimi 14 giorni si faccia il tampone”. Ha letteralmente scatenato il panico il messaggio postato su Instagram da un giovane di Girifalco che ha specificato anche i locali nei quali era stato: “Capisco che possiate avere paura però cercate di capire anche le mie paure”. Un racconto ovviamente tutto da verificare.

Intanto i locali chiamati in causa hanno sospeso le attività in ottemperanza all’ordinanza, in fase di pubblicazione, e il sindaco Ernesto Alecci ha chiuso tutte le discoteche di Soverato.

«In maniera precauzionale – spiega Alecci nel video – ho emesso l’ordinanza che chiude le attività di intrattenimento musicale di tutta la città, non solo dei due locali, ma di tutti quelli che lo fanno. Lo faccio a malincuore ma è obbligatorio in questo momento essere attenti e responsabili per evitare che il virus si possa diffondere. Non dobbiamo cadere nel panico ma non possiamo abbassare la guardia».

Alecci ha anche reso noto di avere chiesto ai gestori dei locali l’elenco dei frequentatori delle serate di sabato e domenica e di averle già ricevute. Già da oggi, con la protezione civile, inizieranno ad essere contattati.