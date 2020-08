Cadavere a Vibo: identificato dai familiari, autopsia per chiarire dubbi

È stato identificato dai familiari il corpo senza vita ed in avanzato stato di decomposizione di Sandro Pace, il 52enne scomparso da Vibo Marina nei giorni scorsi (QUI).



L’uomo, la cui sparizione era stata denunciata solo due giorni addietro dalla famiglia, è stato riconosciuto da alcuni dettagli, vestiti ed effetti personali, da parte della moglie.

Il cadavere ritrovato nel pomeriggio di ieri nei pressi del cimitero di Bivona (QUI) dai carabinieri non era stato attribuito all'uomo scomparso proprio per lo stato in cui era stato rinvenuto e le tempistiche della denuncia dei familiari.

Da capire se la morte di Pace sia stata violenta oppure l’uomo abbia deciso di togliersi la vita.

Non convince del tutto nemmeno il lasso di tempo intercorso, tra la denuncia e il ritrovamento del cadavere in stato di decomposizione. In tal senso dovrebbe essere l’autopsia a fornire maggiori dettagli.

La salma si trova attualmente nell’obitorio dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia.