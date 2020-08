Pregiudicato evade dai domiciliari, 26enne arrestato a Scalea

I Carabinieri di Scalea hanno arrestato per evasione G.A.R. di 26 anni, pregiudicato del luogo, sottoposto alla detenzione domiciliare.

I fatti risalgono alle ore 16.00 circa di domenica scorsa quando i militari hanno notavano che l’arrestato non era in casa. Le immediate ricerche hanno permesso di trovarlo in aperta campagna, ad una distanza di circa 50 metri dall’abitazione. Lo stesso ai militari ha fornito delle giustificazioni ritenute poco plausibili e pertanto è stato condotto in Caserma per gli accertamenti del caso.

Informata la Procura della Repubblica di Paola, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto. Nel corso dell’udienza per rito direttissimo presso il Tribunale di Paola, svoltasi nei giorni seguenti, l’arresto è stato convalidato ed è stata nuovamente disposta la sottoposizione alla detenzione domiciliare.