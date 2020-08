Tropea Musica: presentazione della Stagione concertistica 2020

Si terrà domani la conferenza stampa di presentazione di "Armonie della Magna Graecia", alle ore 11.00 presso il Comune di Tropea, in Largo Municipio, alla presenza del Sindaco della città Giovanni Macrì.

L'evento inaugura le manifestazioni artistico-musicali estive tropeane, affrontando le difficoltà imposte dalle restrizioni anti-covid.

"Nell’anno che verrà ricordato come quello del primo lockdown della storia del nostro Paese, tra chi è stato costretto a pagare un tributo altissimo in termini sia economici che organizzativi c’è sicuramente in prima linea il mondo dell’arte e della cultura. - scrive il Presidente dell’Associazione Tropea Musica, Emilio Aversano -

La chiusura prima e la riapertura poi agli spettacoli nei teatri e negli auditorium, secondo strettissime regole sanitarie che ne hanno ridotto di circa un quarto la capienza, ha costretto gli Enti pubblici e le Associazioni a riprogrammare a lungo termine le attività, in un clima d’incertezza che non accenna ad alleggerirsi.In questo contesto a dir poco difficile, Armonie della Magna Graecia ha ritenuto di non lasciare l’estate tropeana, appena entrata nel vivo, priva di eventi concertistici, iniziando una stagione che continuerà sino a Giugno 2021 e di cui presenta ora una prima parte con la ferma volontà di non creare discontinuità col passato, fattore di primaria importanza per la sopravvivenza delle organizzazioni culturali. Ciò in vista, anche e soprattutto, della candidatura di Tropea a Capitale della Cultura 2022, cherappresenta un’occasione importantissima per mostrarsi sul palcoscenico nazionale in tutto il fulgore del suo patrimonio storicoe architettonico come città d’Arte.

Un pensiero particolare va agli artisti che hanno scelto la Calabria come luogo d’adozione o di temporanea permanenza e che con l’occasione hanno ritenuto di ritornare nell’agone concertistico off rendo il loro contributo ad una causa che si prospetta lunga e irta di difficoltà, nonché ai giovani talenti calabresi, cui Armonie della Magna Graecia ha da sempre posto attenzione dando spazio alle loro performances.

Di estremo rilievo ed importanza per la realizzazione degli eventi, inoltre, le collaborazioni in atto con le Serate Musicali di Milano, l’Associazione italiana che vanta un albo d’oro di artisti internazionali senza precedenti tra le organizzazioni concertistiche oggetto di finanziamento da parte del Fondo unico dello spettacolo, e l’Associazione Tropea Musica, nella persona del Presidente Avv. Ottavio Scrugli. Non ultimo, un ringraziamento convinto va al Sindaco di Tropea Avv. Giovanni Macrì e al Presidente del Consiglio Comunale Dott. Francesco Monteleone, oltre che alle attività ricettive e commerciali di Tropea, che hanno ritenuto di sostenere, oltre i limiti delle loro possibilità, gli eventi di questa prima parte di stagione.

I concerti si terranno sino alla fine di Settembre nell’antichissimo e suggestivo scenario del Giardino del Museo Diocesano, per svolgersi poi ad Ottobre presso Palazzo S. Chiara , nella speranza che la curva epidemiologica si affievolisca sempre di più e consenta un rapido ritorno alla normalità. Se necessario, in base alle prenotazioni del pubblico, sarà eccezionalmente previsto un secondo turno del concerto nella stessa serata, ciò per sopperire alle limitazioni di posti imposte dal Dpcm in materia di spettacoli".