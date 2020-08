Covid. Il bollettino. Calabria: dai focolai già noti altri 4 casi, nessun guarito. 117 gli attivi

Dopo il brusco balzo di contagi, ben undici quelli registrati appena ieri (28 nei soli ultimi sette giorni), anche quest’oggi il bilancio in Calabria prosegue col segno “più”; sono altri 4 i casi di covid19 confermati difatti dal consueto bollettino ufficiale (delle ore 17).

Si tratta di un soggetto del cosentino che è un contact tracing relativo al focolaio noto dei giovani rientrati da Corfù, in Grecia (QUI), mentre gli altri tre sono del reggino e riconducibili all’altro di focolaio derivato da una festa anche qui tra ragazzi (QUI).

Il complessivo delle persone che finora hanno dunque contratto il virus sale così a 1.304 casi fin qui accertati (61 dei quali di altre regioni o stati esteri), mentre gli attualmente positivi sono ora 117 (+4 da ieri).



Intanto si arriva quest’oggi a 128.194 tamponi eseguiti complessivamente, 1.092 dei quali nelle sole ultime 24 ore e 126.890 dal riscontro negativo.

È - questo mercoledì 12 agosto - il terzo giorno consecutivo, poi, in cui nella nostra regione non si registrino altri guariti, che al momento sono stati pertanto ed in tutto 1.085.

Sul lato ospedaliero si continuano ad assistere nei reparti dei nosocomi calabresi ancora sette pazienti (come ieri) mentre in isolamento domiciliare - con sintomi lievi o asintomatici - si trovano invece 54 positivi (+4 da ieri).

Si arriva quest’oggi, ed infine, al 79mo giorno dall’ultimo decesso accertato nella nostra regione: le vittime per o con il Covid sono state 97 in tutto.

I COVID PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, dopo l’ultimo caso di ieri e con quello di oggi, il complessivo dei positivi registrati sale a 496, così distribuiti: 1 in reparto; 24 in isolamento domiciliare; 437 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, anche qui dopo i ben otto positivi di martedì e l’ultimo segnalato, il totale è ad oggi di 314 covid: 2 in reparto; 25 in isolamento domiciliare; 268 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, da 5 giorni, i casi annotati sono stati in tutto 221: 4 in reparto; 184 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, da 6 giorni, i contagi sono stati nel complesso 122: 2 in isolamento domiciliare; 114 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, da 5 giorni, il totale dei positivi rimane stabile a 90: 3 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 17.930.