Scontro tra auto e moto, un ferito nel vibonese

I vigili del fuoco del comando Provinciale di Vibo Valentia, distaccamento porto sono intervenuti questa mattina alle 10:20 circa lungo la Ex SS 522 nella frazione Porto salvo di Vibo Valentia all'altezza del Bivio per Trainiti per un incidente stradale che ha coinvolto una vettura ed un motociclo su cui viaggiavano due persone.

I vigili del fuoco hanno provveduto ad immobilizzare e stabilizzare il conducente del motociclo in attesa dell'arrivo dei soccorsi sanitari e successivamente hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.

Sul posto è intervenuto l'elisoccorso che ha trasportato l'infortunato all'ospedale Pugliese di Catanzaro. Durante le operazioni di soccorso il transito sull'arteria stradale è rimasto interrotto.