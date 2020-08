Il consorzio di bonifica di Trebisacce avvia procedure di assunzione

Il Consorzio di Bonifica dello Ionio Cosentino ha potenziato gli interventi sul territorio. Tra le prime misure prese c’è il potenziamento del proprio organico che svolgerà svariate funzioni, dal censimento degli scarichi nei canali consortili, all’implementazione del parco progetto e innovazione del comparto boschivo sino ad arrivare ad una serie di interventi programmati che riguardano finanziamenti del Mipaaf,Psrn e del Psr Calabria volti alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla gestione del servizio di irrigazione ,di manutenzione della rete di colo e di bonifica, essenziali per la filiera agroalimentare.

E parla di “impegno costante” il presidente del consorzio, Marsio Blaiotta “finalizzato a rendere migliore il nostro territorio, attraverso la manutenzione dei canali e degli impianti al fine di raggiungere un sempre miglior grado di sicurezza territoriale, sia dal punto di vista idraulico che irriguo”.

Il consorzio, inoltre, intende partecipare al “Bando sul Fondo di Sviluppo e Coesione del POA 2014-2020, relativo agli “Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, bonifica idraulica e difesa delle esondazioni, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e consulenza”, attraverso il quale saranno garantite le attività primarie e principali per lo svolgimento delle attività in corso e di quelle in fase di progettazione. L’intero sistema deve lavorare in piena sinergia per poter funzionare al meglio-conclude il Presidente - ed assicurare al territorio ad alta valenza agricola, la risorsa idrica fondamentale per la competitività della nostra agricoltura e per la mitigazione del rischio idrogeologico”.