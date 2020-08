Covid. Il bollettino. Balzo di contagi: ben 11 in un giorno, solo 8 da festa tra giovani

Prosegue purtroppo ed ancora col segno positivo questa settimana, la 25ma per la precisione, all’insegno dell’epidemia di Covid-19

Un altro aumento di contagi, ed anche considerevole, dopo gli altri due annotati appena ieri (QUI), si segnala anche quest’oggi, martedì 11 di agosto.

Il consueto bollettino regionale riporta infatti i risultati di ulteriori 946 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (ad oggi il totale dei test eseguiti è di 127.102 e 125.802 dall’esito negativo) e ben 11 dei quali hanno confermato altrettanti casi di infezione.

Si tratta nello specifico di otto segnalati nel solo reggino, riferiti ad altrettanti giovani che si sarebbero infettati durante una serata in compagnia, ed a cui era presente anche una persona rientrata dalla Lombardia; uno è invece del cosentino, e riguarda anche qui un giovane, di 19 anni, rientrato insieme ad alcuni amici, sabato scorso, da Corfù, in Grecia (QUI); gli altri due, infine, sono nel crotonese e riconducibili al focolaio del Cara, il Centro di accoglienza migranti di Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto.

Il totale dei casi finora accertati in Calabria, dunque, arriva quest’oggi a 1.300 (+11 da ieri), mentre quello degli attualmente attivi è ora di 113.

Per il secondo giorno consecutivo nella nostra regione non si annotano ancora guarigioni, finora sono stati in tutto 1.085 i positivi che hanno superato il virus.

Negli ospedali, poi, sono al momento ricoverati sempre sette pazienti (come ieri) mentre sono 50 (+9 da ieri) quelli che si trovano invece in isolamento domiciliare con sintomi lievi o comunque asintomatici.

78mo giorno di fila, infine, senza alcun decesso in Calabria. Dall’inizio dell’epidemia, lo ricordiamo, le vittime per o con il Covid sono state 97.

LA SITUAZIONE NELLE CINQUE PROVINCE

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, dopo 3 giorni, il bilancio totale dei positivi accertati sale a 495 e così distribuiti: 1 in reparto; 23 in isolamento domiciliare; 437 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, dopo l’ultimo caso di ieri e con gli otto di oggi, il complessivo è di 303 positivi: 2 in reparto; 22 in isolamento domiciliare; 268 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, da 4 giorni, i covid registrati sono stati complessivamente 221: 4 in reparto; 184 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, da 5 giorni, i contagi (esclusi i migranti del Cara) sono stati in tutto 122: 2 in isolamento domiciliare; 114 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, da 4 giorni, totale dei positivi rimane ancora fermo al totale di 90: 3 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 12.760.