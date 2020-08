Controlli nei lidi cittadini, contestate violazioni sulle norme anti Covid

Due controlli amministrativi sono stati effettuati ieri sera dalla polizia di Reggio Calabria, su ordine del Questore Maurizio Vallone, presso altrettanti lidi della zona, il Calazul di Marina di San Lorenzo ed il Caribe di Melito Porto Salvo.

Al termine gli agenti hanno contestato ad entrambe le attività la violazione della normativa in materia di misure urgenti per il contenimento dell’emergenza Covid-19, deferendole alla Prefettura per l’adozione delle sanzioni amministrative previste dalla Legge.