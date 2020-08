Rissa sul lungomare nella notte di San Lorenzo, minorenne ferito da una coltellata

Nella notte scorsa, sul lungomare di Marina di San Lorenzo, a Reggio Calabria, una rissa ha visto coinvolte un numero di persone ancora imprecisato, e durante il tafferuglio un ragazzo minorenne è stato ferito al fianco da un fendente.

La vittima, che non è fortunatamente in pericolo di vita, è stata subito trasportata e curata presso gli Ospedali Riuniti del capoluogo. Al momento la Squadra Mobile cittadina sta indagando per ricostruire l’accaduto.