A Reggio si prepara a partire la rassegna comica “Cabaret alla Villa”

Tutto pronto per la rassegna di comicità “Cabaret alla Villa”, ideata dall’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte” con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e inserita nell’ambito dell’Estate Reggina 2020.

La kermesse prosegue il virtuoso percorso di valorizzazione dei talenti della comicità italiana realizzato in questi anni dal Festival Nazionale del cabaret “Facce da bronzi” che offre, annualmente alla città, momenti di intrattenimento promuovendo le peculiarità e le risorse artistiche del territorio calabrese. Tre saranno gli appuntamenti di spettacolo previsti all’interno della Villa Comunale che diventerà per qualche giorno, un teatro all’aperto, ospitando artisti e pubblico in numero ridotto in base alle normative post Covid-19.

Il 19 agosto alle ore 21, si parte con lo show comico “Targato ME” del cabarettista messinese Denny Napoli. Lo spettacolo è incentrato sulle esperienze del comico messinese che racconta se stesso in quanto siciliano, italiano, marito, padre, figlio, terrone, disoccupato, impiegato, corretto e scorretto che odia i luoghi comuni sui meridionali ma che spesso ci sguazza dentro sentendosi “a casa”.