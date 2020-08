È passato dalla fase 2 alla fase 3 il tempo di attesa agli imbarchi di Villa San Giovanni. Nel giro di poche ore la coda per arrivare in Sicilia è diminuita, per questo adesso il tempo è di circa 60/90 minuti.

È quanto fa sapere l’Anas che ha inoltre confermato che il traffico lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo è intenso, ma scorrevole.