Reggio, incendiano un capannone industriale. Arrestati mandante ed esecutore

Hanno appiccato un rogo in un vecchio capannone industriale in località fornace di Vito, a Reggio Calabria, e per questo motivo un 87enne residente a Reggio Calabria, M.S., già noto alle Forze dell’Ordine, e considerato il mandante, e un 54enne da tempo residente in città, C.N., ritenuto invece l’esecutore materiale del rogo, sono stati arrestati.

A seguito di una segnalazione al 1515, sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno “beccato” i due in flagranza di reato. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco che ha domato le fiamme.

All’origine dell’incendio ci sarebbe l’intendo di “ripulire” l’area che, abbandonata da tempo, era diventata una discarica abusiva. Le fiamme, che hanno distrutto rifiuti tra cui automobili, plastiche e altro di vario tipo, hanno provocato una colonna di fumo.

I due sono stati così messi ai domiciliari e sono stati denunciati all’autorità giudiziaria che ha disposto per il più anziano l’obbligo di firma ed il divieto di avvicinamento all’area interessata.