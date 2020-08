Covid. Il bollettino. Calabria, due nuovi positivi nel cosentino e reggino

Questa nuova settimana d’agosto, la seconda del mese, si apre, sotto il profilo della situazione epidemiologica e dopo la “pausa” di ieri (QUI), con altri due nuovi casi di Covid-19 registrati in Calabria e rispettivamente nel reggino e nel cosentino.

Il complessivo dei contagi finora accertati nella nostra regione, pertanto, sale quest’oggi a 1.289 mentre gli attualmente positivi, ovvero le persone al momento ancora affette dal coronavirus, sono invece 102 (+2 da ieri).

Nelle trascorse 24 ore i laboratori della Calabria hanno processato altri 327 tamponi, col complessivo dei test fin qui effettuati che raggiunge quota 126.156, 124.867 quelli che hanno dato esito negativo.

Dopo l’ultima guarigione annotata appena ieri, nel crotonese, quest’oggi il consueto bollettino ufficiale non ne segnala di ulteriori, col bilancio di quanti hanno superato il virus che alla data odierna rimane pertanto a 1.085 pazienti.

La situazione ospedaliera, invece, rimane quest’oggi sostanzialmente invariata rispetto a 24 ore fa. Nei reparti dei nosocomi calabresi sono al momento ricoverati sette pazienti (come ieri) ed altri 41 (+2 da ieri) sono quelli che si trovano in isolamento domiciliare.

È quest’oggi, infine, il 76mo giorno consecutivo in cui nella nostra regione rimane ancora bloccato a 97 il triste numero delle persone che sono fin qui decedute per o con il covid.

LA SITUAZIONE NELLE CINQUE PROVINCE

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, da 3 giorni, il bilancio totale dei positivi accertati sale quindi a 494 e così distribuiti: 1 in reparto; 22 in isolamento domiciliare; 437 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, dopo 2 giorni, il complessivo aumenta a 303 casi registrati: 2 in reparto; 14 in isolamento domiciliare; 268 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, da 3 giorni, i covid segnalati sono stati in tutto 221: 4 in reparto; 184 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, da 4 giorni, i casi di infezioni sono stati 122: 2 in isolamento domiciliare; 114 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, da 3 giorni, totale dei contagi ancora fermo a 90: 3 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 14.804.

ITALIA. 4 DECESSI E 259 NUOVI CONTAGI

Quattro decessi e 259 contagi. Sono i dati del bollettino di oggi, lunedì 10 agosto, sull’andamento dell’epidemia da coronavirus. In totale i contagi in Italia sono 250.825, mentre il numero di decessi è pari a 35.209.

In 25 ore le persone dimesse sono 150, per un totale di 202.248, mentre i pazienti ricoverati con sintomi sono 779. Computo che registra un aumento di 16 persone. Mentre dei pazienti ricoverati sono 46 quelli che si trovano in terapia intensiva, con un aumento di un’unità.

I DATI REGIONE PER REGIONE

Questi i dati dei contagi distribuiti regione per regione. Lombardia 96.884 (+31); Emilia-Romagna 30.160 (+39); Veneto 20.676 (+20); Piemonte 31.888 (+20); Marche 6.956 (+2); Liguria 10.293 (+10); Campania 5.091 (+14); Toscana 10.652 (+8); Sicilia 3.485 (+32); Lazio 8.860 (+38); Friuli-Venezia Giulia 3.449 (nessun nuovo caso); Abruzzo 3.509 (+7); Puglia 4.740 (+26); Umbria 1.510 (+5); Bolzano 2.774 (+1); Sardegna 1.441 (+2); Valle d’Aosta 1.217 (+1); Trento 4.996 (+1); Molise 479 (nessun nuovo caso per il terzo giorno consecutivo); Basilicata 476 (nessun nuovo caso per il secondo giorno consecutivo).

(ultimo aggiornamento 17:24)