Crosia d’estate apre con uno “tsunami” di emozioni

Hanno incantato il pubblico dell’arena del mare il Circo nero e i ballerini di Radicazioni. È successo nel corso della serata inaugurale del primo dei quattro spettacoli della rassegna “Radicando – dallo Jonio alla Sila lungo il Tràes”. A partire dalle coreografie dei ballerini del Festival Ramificazioni, per terminare con i meravigliosi artisti del Circo Nero Italia, che tra giochi di fuoco ed esibizioni acrobatiche hanno tenuto con il fiato sospeso la folta platea.

Insomma, un inizio col botto per la VII edizione di Crosia d’Estate che continua questa sera con la “Passeggiata al tramonto: Bastione Castello ed escursione tra le stelle (San Lorenzo)”, a partire dalle 18.30 da Piazza del Popolo, nel Centro Storico.

“Una serata entusiasmante – dichiara il Presidente del Consiglio Comunale, nonché delegato al turismo Francesco Russo – non solo per la qualità dell’evento e per la grande partecipazione, ma soprattutto perché, in un periodo difficile, come quello che abbiamo attraversato e che ancora stiamo vivendo, è stato veramente un lavoro duro programmare una rassegna culturale abbastanza ricca e variegata, garantendo al contempo il rispetto delle normative anti-Covid. Tra la paura e la diffidenza della gente e tra le tante limitazioni, comunque siamo riusciti a programmare una rassegna di qualità e a gestire al meglio l’affluenza del pubblico. Auspico, pertanto che si possa continuare su questa strada, confidando anche nella civiltà, nell’educazione e nel buonsenso della gente”.