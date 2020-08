Il brasiliano Luan Costa vestirà ma maglia della Pirossigeno

Classe 1989 e una lunga carriera in Italia tra serie B e serie A, Luan Costa è il funambolo dei rossoblù cosentini. Con il brasiliano Costa il mercato della Città di Cosenza è praticamente concluso. Mancano solo il nome del secondo portiere e di un altro Under che nella prossima settimana saranno annunciati dalla società.

Riepilogando, l’organico della Pirossigeno Città di Cosenza al momento è così composto: Salerno, Marchio, Pagliuso, Piromallo, Del Ferraro, Rodriguez detto Poti, Gonzalez, Grandinetti, Costa, Savuto. Mister Tuoto è soddisfatto degli uomini che la società ha messo a disposizione per la prossima stagione e sta già lavorando sulla programmazione del prossimo inizio degli allenamenti precampionato. Intanto la Federazione ha pubblicato i gironi della serie A2.

Nel girone D, quello dei cosentini, queste sono le formazioni inserite: Atletico Cassano, Bernalda, Bovalino, Cataforio, Città di Cosenza, Città di Melilli, Napoli, Polistena, Piazza Armerina, New Taranto, Orsa Viggiano, Regalbuto. Gli addetti al lavori sostengo che il girone D sia veramente competitivo e che non sarà una stagione facile per chi vuole vincere e per chi vuole salvarsi.