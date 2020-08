Litiga col suocero, lo accoltella: lui al Pronto soccorso e la nuora denunciata

È finita con una corsa al Pronto soccorso una cena in famiglia, ieri sera, a Schiavonea, frazione di Corigliano Calabro, nel cosentino.

Un diverbio esploso tra nuora e suocero sarebbe degenerato con la prima, una 35enne di nazionalità romena, che con in mano il coltello per tagliare il pane avrebbe inferto un fendente al secondo.

Un colpo che, fortunatamente, non è stato grave, non attingendo alcuna parte vitale, ma che è costato al malcapitato una visita in ospedale, a Rossano, per le cure del caso, e da cui è stato poi dimesso senza complicazione.

Per la donna, invece, inevitabile la denuncia per lesioni aggravate da part dei Carabinieri intervenuti.