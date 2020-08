Sersale, in fiamme auto. Illesa famiglia con 4 bambini

Disavventura per una famiglia di turisti alle porte del comune di Sersale.



Il gruppo, che si stava recando a visitare le Valli Cupe quando per cause accidentali, ha dovuto abbandonare il veicolo per un incendio che si è sviluppato forse per un’anomalia all'impianto elettrico del mezzo.



La vettura, una Volkswagen Toura,n si è infatti incendiata. A bordo una coppia e quattro bambini che hanno abbandonato il mezzo, senza riportare ferite.



Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, che ha spento il rogo e ha messa in sicurezza il veicolo.

I passeggeri sono stati rassicurati e accompagnati nel vicino centro abitato.