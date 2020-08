Covid. Il bollettino. Calabria, 17 positivi in una settimana ma oggi nessun caso

Si conclude - questa domenica 9 - la prima settimana di agosto ancora all’insegna del rischio Covid19.

Sette giorni caratterizzati da un evidente aumento di nuovi casi di positività, un totale aggiornato ad oggi di 17 in tutto, 18 dall’inizio del mese, mentre quelli cosiddetti ancora attivi sono saliti invece di due unità (tre dal 1° di agosto).

Contestualmente sono aumentati anche i guariti: quest’oggi arrivando a 10 da inizio settimana, 13 se si conta dai primi del mese.

Quanto al dato odierno, nelle ultime 24 ore i laboratori regionali hanno processato altri 554 tamponi (per un totale di 125.829 test finora analizzati, 124.542 dei quali dall’esito negativo) e di cui nessuno ha restituito fortunatamente un risultato positivo, col complesso dei casi finora accertati in Calabria che rimane quindi a 1.287.

Gli attualmente contagiati, invece, sono oggi 100, dunque uno in meno rispetto a 24 ore fa.

Torna a salire - dopo un giorno di “silenzio” in tal senso - e sebbene di poco - il bilancio delle persone che hanno fin qui superato il virus arrivando oggi a 1.085 per la precisione dopo un altro caso segnalato quest’oggi nel crotonese.

Quanto ai ricoveri, negli ospedali calabresi sono attualmente assistiti sette pazienti (come ieri) mentre altri 39 (-1 da ieri) si trovano invece in isolamento domiciliare

Infine, tra le note positive il fatto che si arrivi quest’oggi al 75mo giorno consecutivo in cui in Calabria non si registrino decessi: nella nostra regione, lo ricordiamo, le vittime per o con il covid sono state in tutto 97.

LA FOTOGRAFIA DELLE PROVINCE

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, e da 3 gironi, i casi di positività sono stati in tutto 493, così distribuiti: 1 in reparto; 21 in isolamento domiciliare; 437 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, dopo i due nuovi contagi segnalati ieri, il complessivo è a quest’oggi di 302 casi: 2 in reparto; 13 in isolamento domiciliare; 268 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, da 2 giorni, i covid complessivamente sono stati 221: 4 in reparto; 184 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, da 3 giorni, il conteggio rimane fermo a 122 casi accertati: 2 in isolamento domiciliare; 114 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, da 2 giorni, il totale è ancora di 90: 3 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 14.214.