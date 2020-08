Sono più di tre le ore di attesa per gli imbarchi per la Sicilia. Sull’autostrada a2 del Mediterraneo, in avvicinamento allo svincolo di Villa San Giovanni, sono segnalate ore di attesa.

Nel frattempo personale di Anas e della Protezione Civile sono impegnati a fornire assistenza agli automobilisti, distribuendo bottigliette d’acqua.

L’Anas segnala inoltre che sul resto dell’autostrada il traffico è intenso ma scorrevole.