Covid. Il bollettino. Altri 4 nuovi positivi, un centinaio i casi ancora attivi

Dopo i sette nuovi casi di contagio registrati nella sola giornata di ieri (QUI), che portano a ben 13 il totale di quelli annotati dall’inizio settimana, per una media di quasi due nuovi positivi al giorno, quest’oggi il report quotidiano della Regione non pare proprio voler tirare il freno a mano, riportando anzi altre 4 infezioni da Covid-19: tre rilevate dall’Asp di Reggio Calabria e che riguardano due rientri da una Stato estero e uno che è proveniente da fuori regione; l’ultimo è invece è stato confermato a Cosenza ed è anch’egli un proveniente da fuori regione.

Aggiornato ad oggi, sabato 8 di agosto, dunque, il bilancio di quanti hanno finora contratto il virus in Calabria sale a 1.287 (comprensivo di una sessantina di casi cosiddetti “esterni”), mentre il totale degli attualmente positivi è ora di 101 (+4 da ieri)

Nelle ultime 24 ore sono stati difatti 875 i tamponi analizzati nei laboratori regionali, per un complessivo di 125.275 test finora eseguiti e 123.988 risultati tutti negativi.

Dopo l’ultimo annotato appena ieri, rimane di nuovo fermo, almeno per oggi, il bilancio dei guariti lasciando a 1.084 il numero complessivo di quanti hanno fin qui superato il covid.

Sul lato ospedaliero invece, salgono a sette i pazienti ricoverati (+2 da ieri) mentre in isolamento domiciliare - con sintomi lievi o senza alcun sintomo - si trovano 40 positivi (come ieri).

Con oggi, infine, si raggiunge - fortunatamente - il 74mo giorno di fila senza alcun decesso in Calabria. Dall’inizio dell’epidemia, nella nostra regione, hanno perso la vita per o con il coronavirus 97 persone.

LA SITUAZIONE NEI TERRITORI

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, dopo l’ultimo caso di ieri, i positivi sono stati al momento ed in tutto 493 e così distribuiti: 1 in reparto; 21 in isolamento domiciliare; 437 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, e anche qui dopo un nuovo positivo annotato ieri ed i due di oggi, il totale è ora di 302 positivi: 2 in reparto; 13 in isolamento domiciliare; 268 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, dopo 19 giorni, e riportando in più un caso di ricovero proveniente dal vibonese, i covid salgono oggi a 221: 4 in reparto; 184 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, dopo un nuovo positivo annotato ieri, il totale è ad ora ed ancora di 122: 3 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, e anche qui dopo l’ultimo contagio di ieri e sottraendo il ricovero conteggiato oggi nel catanzarese, il complessivo è di 90: 3 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 28.590.