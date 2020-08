Covid. Il bollettino. Calabria, ‘schizza’ la curva: altri sette positivi ed un solo guarito

Una leggera impennata di nuovi casi di Covid19 fa schizzare verso l’alto, quest’oggi, la curva epidemiologica in Calabria che, di per sé, nelle ultime settimana, è stata già quasi sempre caratterizzata dal segno “più”, se si tiene conto dei sei positivi accertati da lunedì scorso e i ben 29 dell’ultima decade.

Alti sette sono difatti i contagi registrati tra ieri ed oggi (QUI): uno ciascuno nel crotonese (che era “silente” in tal senso ormai da quasi un mese) e nel vibonese; due nel reggino (tra cui un rientro e uno proveniente da fuori regione); ed altri tre nel cosentino che comprendono il positivo già riportato ieri e che per errore era stato computato come esterno e al momento ricoverato in Malattie Infettive, e altri due soggetti provenienti da fuori regione.

In questo venerdì 7 di agosto, quindi, il totale dei casi di covid fin qui registrati nella nostra regione sale a 1.283 (ovviamente al lordo della guarigioni), mentre sono 97 (+5 da ieri) i soggetti attualmente positivi.

Sul fronte dei tamponi, nelle ultime 24 ore si raggiunge il totale di 124.400 test finora processati: 1.084 tra ieri ed oggi e 123.117 quelli che complessivamente hanno dato esito negativo.

Un altro guarito viene poi segnalato dal bollettino ufficiale, tra giovedì e venerdì, nel cosentino, col totale che sale a 1.084 persone che, nella nostra regione, hanno finora “sconfitto” il virus.

Intanto, negli ospedali della Calabria sono momentaneamente ricoverati cinque pazienti (+1 da ieri); sono invece 40 (+2 da ieri) i positivi in isolamento domiciliare.

Infine, è questo il 73 giorno di fila in cui è fermo, fortunatamente, il drammatico conto delle morti: ad oggi nella nostra regione soni stati 97 i decessi per o con il coronavirus.

I CASI NELLE PROVINCE

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, dopo 8 giorni, i positivi salgono in tutto a 493 e così distribuiti: 1 in reparto; 21 in isolamento domiciliare; 437 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, dopo 3 giorni, il totale sale anche qui e a 300: 2 in reparto; 11 in isolamento domiciliare; 268 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, da 8 giorni, i covid sono stati 220: 2 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 184 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, dopo 27 giorni, il totale arriva ora a 122: 3 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, dopo 8 giorni, il complessivo sale a 91: 4 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 20.012.