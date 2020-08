Commissario vieta politica al Pitagora, Vazzano: “Mai ospitata, qui solo attività sociale e culturale”

Il Consorzio Jobel rende noto di aver ricevuto stamani una missiva da parte del Comune di Crotone, nella persona del Commissario Prefettizio, dott.ssa Tiziana Costantino, che intima “la risoluzione immediata della convenzione con cui gestisce il Museo e i Giardini di Pitagora, qualora dovesse ospitare manifestazioni politiche o presentazioni di candidati alle prossime elezioni amministrative”.

Immediata la replica del presidente di Jobel, Santo Vazzano, che ci tiene a precisare che nella struttura si pratica “solo attività sociale e culturale”.

“Alquanto stupiti, ci teniamo a comunicare al Commissario Prefettizio e alla cittadinanza tutta che, seppur non fosse un divieto previsto dalla convenzione, in questi lunghi anni non abbiamo mai accettato di ospitare manifestazioni politiche all’interno del Museo e dei Giardini di Pitagora” dichiara Vazzano, sottolineando che, all’interno della struttura museale e del parco, il consorzio di cooperative sociali in collaborazione con il mondo associazionistico svolge un altro tipo di politica: quella attiva e indipendente che mira a contribuire allo sviluppo della città attraverso attività sociali e culturali.