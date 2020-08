Vibo Marina. Cade dalla scala mentre monta un condizionatore: è grave

Un uomo versa in gravissime condizioni in seguito alla caduta da una scala mentre stata effettuando un lavoro in un’abitazione di Vibo Marina.

Secondo le informazioni trapelate, il malcapitato stava installando un condizionatore quando avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe precipitto violentemente sul suolo.

Pare che il violento urto sia stato proprio con la testa e che l’uomo abbia perso subito conoscenza. Sul posto gli operatori sanitari del 118 e l’elisoccorso che è atterrato presso la Capitaneria di Porto locale.