Abbatte dieci alberi nel demanio regionale: denunciato 39enne petilino

Non erano passati inosservati ai militari della stazione Forestale Petilia Policastro l’abbattimento e il conseguente furto di alberi all’interno del demanio regionale. Il tutto avvenuto nel tempo e nelle località meno accessibili, con l’intento verosimilmente di passare inosservati.

IL MODUS OPERANDI

In totale, senza alcuna autorizzazione, sono stati abbattuti dieci alberi di castagno, acero, ontano nero, dell'altezza di oltre 20 metri.

La dinamica degli eventi era evidentemente ben studiata. In una prima fase si abbattevano i fusti, poi si depezzavano in toppi in modo da rendere agevole il carico e il trasporto; infine, quando era possibile, avveniva il trasporto tramite dei mezzi fuoristrada.

Con l'aiuto ausilio di apparecchiature per la ripresa a distanza i militari, tuttavia, sono riusciti ad individuare uno degli autori delle sottrazioni illegali avvenute nella località Comunello. del territorio di Petilia Policastro.

Il responsabile, un operaio di 39 anni della zona, è stato deferito alla Procura della Repubblica per furto aggravato e deturpamento di bellezze naturali. Lo stesso soggetto era già stato segnalato all’Autorità giudiziaria in passato per lo stesso reato.