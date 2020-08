Covid. Il bollettino. Calabria, due positivi: un turista ed ancora un migrante

Continua il monitoraggio in Calabria su possibili nuovi casi di coronavirus. Nelle ultime 24 ore i laboratori regionali hanno così analizzato altri 867 tamponi, per un totale ad oggi di 123.359 test processati e dei quali 122.083 negativi.

I risultati, anche oggi, segnalano però nuovi contagi, uno nel cosentino e l’altro nel reggino: nel primo si tratta però di un turista proveniente dalla Campania e nel secondo di un altro dei migranti riferiti allo sbarco di Roccella Jonica dell’11 luglio scorso (QUI).

Finora sono stati in tutto e quindi 1.276 i casi registrati in Calabria, compresi più di una cinquantina di positivi per così dire “esterni”, ovvero tra rientri e immigrati; mentre quelli attualmente attivi sono oggi 92, ovvero 8 in meno da ieri.

Rispetto al bollettino di mercoledì (QUI), poi, quest’oggi si segnalano altri 6 guariti, 4 nel reggino e 2 nel vibonese. I pazienti che hanno finora sconfitto il virus salgono pertanto a 1.083.

Negli ospedali calabresi, invece, sono ancora ricoverati quattro pazienti (come ieri) mentre 38 (-6 da ieri) si trovano in isolamento domiciliare.

Infine, è da 72 giorni consecutivi che nella nostra regione rimane fermo a 97 vittime il triste bilancio dei decessi per o con il coronavirus.

I COVID PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, da 8 giorni, i positivi sono stati in tutto 492 e così distribuiti: 22 in isolamento domiciliare; 436 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, da 3 giorni, il totale è stato di 299: 2 in reparto; 10 in isolamento domiciliare; 268 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, da 7 giorni, i covid sono stati 220: 2 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 184 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, da 26 giorni, il totale è stato di 121: 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, da 7 giorni, il complessivo è stato di 90: 3 in isolamento domiciliare; 82 guariti; 5 deceduti.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 24.648.