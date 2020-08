La web influencer e conduttrice Ludovica Pagani al Magna Graecia Film Festival

Ludovica Pagani ha partecipato ieri al "Magna Graecia Film Festival", la rassegna cinematografica ideata e diretta da Gianvito Casadonte, giunta alla 17esima edizione, dedicata alle opere prime e seconde. Nella suggestiva location dell’area del porto di Catanzaro, fino all’8 agosto la kermesse si conferma come uno degli eventi artistici più importanti del panorama nazionale.

La web influencer e conduttrice bergamasca ha sfilato ieri sul red carpet insieme a tanti nomi di spicco del grande schermo ospiti della manifestazione, tra questi, i registi Abel Ferrara e Peter Webber, Ron Moss e Michele Placido.

La Pagani è stata invitata nel ruolo di attrice in Involontaria, la serie tv andata in onda su MTV e Now Tv di Sky (ora disponibile in formato integrale sul canale YouTube di MTV) nata come progetto di beneficienza con l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulla tematica del volontariato negli ospedali. Sul palco con Ludovica c’era anche Antonio Catania, un altro dei protagonisti della serie tv.